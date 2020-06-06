Луганск, , 21:54 — REGNUM В район подконтрольного вооруженным силам Украины (ВСУ) населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе прибыли украинские снайперы. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщил 6 июня официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

По его словам, снайперские пары из разведывательной роты соединения прибыли на передовые позиции подразделений 30-й бригады ВСУ.

«Не исключаем, что данные действия противника связаны с подготовкой провокационных обстрелов территории ЛНР в преддверии переговоров Минской Контактной группы 9−10 июня», — отметил Осадчий.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил журналистам, что беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был сбит украинскими карателями в Донбассе.

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