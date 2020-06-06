Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Создатели Pokemon Go сообщили, что они вскоре добавят в игру новую функцию, которая позволит геймерам ходить на рейды вместе с людьми из списка друзей. Об этом 6 июня сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что игроки смогут предлагать друзьям присоединиться к рейдам вне зависимости от того, где те находятся. Отмечается, что при этом они смогут пригласить до пяти человек. Те, кому было направлено приглашение, будут получать внутриигровое сообщение или push-уведомление.

Напомним, сейчас для того, чтобы отправиться на рейд в Pokemon Go группе игроков необходимо находиться в одном месте. Ранее ИА REGNUM сообщило, что игре теперь можно поймать двух покемонов из Pokemon Sword & Shield.

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