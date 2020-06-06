Москва, , 21:19 — REGNUM Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков высоко оценил соглашение стран-членов ОПЕК о продлении режима сокращения добычи нефти. Об этом 6 июня сообщает ТАСС.

«Эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков», — отметил Песков в комментарии изданию.

Напомним, страны ОПЕК пришли к соглашению о сокращении объемов добычи нефти на 9,7 млн баррелей нефти в сутки. Договоренность будет действовать по меньшей мере до конца июля 2020 года.