Москва, , 21:24 — REGNUM Общее число выздоровевших военнослужащих ВС РФ от заболевания COVID-19 достигло 4331, за последние сутки излечились 120 российских военных. Об этом говорится в распространённом 6 июня бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 120 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, до 440 человек увеличилась численность выздоровевших гражданских сотрудников.

По информации ведомства, на данный момент заражение коронавирусом подтверждено у 1476 человек, среди курсантов и слушателей вузов положительные результаты тестов на инфекцию получены у 420 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны заявили, что ведомство подготовило добровольцев для испытания вакцины от коронавируса из числа военнослужащих министерства обороны России, которые прошли углубленное медицинское обследование.

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