Москва, , 21:10 — REGNUM Ослабленный иммунитет является «лазейкой» для проникновения коронавирусной инфекции в организм. Об этом 6 июня сообщил врач-иммунолог Анатолий Суслов в эфире телеканала НСН.

«Допустим, на одной пылинке тысячи вирусных частиц попали в организм. Если человек здоров, они будут для человека незаметны. Именно иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус», ― отметил Суслов.

Иммунолог подчеркнул, что факторами ослабления иммунитета являются стресс и интенсивные физические нагрузки, которых необходимо избегать в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач столичной больницы №71 Александр Мясников заявил, что стресс, который понижает иммунитет человека, может увеличивать риск заражения инфекциями, в том числе и коронавирусом.

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