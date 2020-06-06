Абу-Даби, , 20:56 — REGNUM Страны-члены организации ОПЕК+ утвердили продление режима сокращения добычи нефти до конца июля 2020 года. Об этом 6 июня заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на своей странице в Twitter.

«Страны ОПЕК и страны ОПЕК+ единогласно приняли решение о продлении соглашения о сокращении объемов добычи нефти», — отметил аль-Мазруи.

Напомним, ранее в апреле 2020 года страны-члены ОПЕК приняли решение о сокращении объемов добычи нефти на 6 млн баррелей в сутки. Данное сокращение не коснулась Ирана, Венесуэлы и Ливии.