Нью-Йорк, США, , 20:44 — REGNUM Студия Marvel ответила на призывы подать в суд на полицейских, являющихся членами движения Blue Lives Matter, за использование логотипа Карателя. Об этом 6 июня сообщил портал Screen Rant.

Представители студии сообщили журналистам, что Marvel «воспринимает всерьёз» любые несанкционированные использования эмблемы Фрынка Касла. Кроме того, они обратили внимание, что и сам Касл в 13 номере комикса негативно отзывается об идее полицейских использовать его изображение.

Напомним, ранее авторы комиксов Магс Висаджо(Vagrant Queen), Мэтт Уилсон (Supreme Villainy),Эрик Палицки(Dead Beats) и Кэт Верховен (Meat and Bone) призвали Disney и Marvel через суд запретить использование логотипа Карателя. В частности, Палицки напомнил, что ранее компания же подавала в суд за использование этой эмблемы без разрешения.

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