Москва, , 20:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о возврате денежных средств гражданам, купившим туристические путевки, реализация которых стала невозможной в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 6 июня сообщается в заявлении правительства.

Туристические учреждения, а также учреждения культуры будут обязаны вернуть гражданам денежные средства за нереализованные поездки, или предоставить им ваучеры на посещения мероприятий в будущем.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане, привела к введению карантинных мер во многих государствах, что сделало невозможным участие граждан в культурных и туристических мероприятиях.