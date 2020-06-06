Нью-Йорк, США, , 20:53 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк за прошедшие сутки скончались 35 пациентов с COVID-19. Об этом 6 июня сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

«Тридцать пять — это действительно хорошие новости. Конечно, мы хотели бы, чтобы никто не умирал. Но по сравнению с тем, где мы были, это большой знак улучшения ситуации», — заявил Куомо.

Он отметил, что с начала эпидемии коронавируса от осложнений, вызванных COVID-19, в штате скончались 24 175 человек.

Напомним, в наиболее тяжелые дни в Нью-Йорке умирали порядка 700 человек в день. В первых числах мая число летальных исходов в Нью-Йорке составляло около 300 в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в США зарегистрировано 1 857 872 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 107 911 человек. За сутки было выявлено 20 069 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 035 пациентов.

Читайте также: В США назвали компании, которые будут производить вакцину от коронавируса