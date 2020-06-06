Нур-Султан, , 20:10 — REGNUM Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Мой последний тест на коронавирус показал положительный результат», — написал он.

Уали отметил, что его состояние в настоящее время удовлетворительное, тем не менее он вынужден находится в больнице под наблюдением врачей.

По его словам, глава государства Касым-Жомарт Токаев работает в штатном графике.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на брифинге заявил, что жёсткий карантин в Казахстане может применяться только в критических ситуациях.