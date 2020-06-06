Брюссель, , 19:52 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Бельгии от COVID-19 умерли 15 пациентов. Об этом 6 июня рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава.

Также сообщается, что в результате этого общее число скончавшихся от COVID-19 в стране теперь составляет 9580.

Кроме того, указывается, что за этот же период было выявлено 165 случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего их суммарное количество достигло 59 072.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня университет Джона Хопкинса, суммирующий данные медицинской статистики в стране, сообщил, что за сутки на территории США было зафиксировано более 900 летальных исходов от COVID-19.

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