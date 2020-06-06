Тегеран, , 19:27 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Ирана зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на 2269 и превысило 169 тысяч человек. Об этом 6 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур, слова которого обнародованы в официальном Telegram-канале правительства.

По его словам, за это же время в Иране от COVID-19 скончались 75 человек и теперь общее число летальных исходов стало 8209.

При этом Джаханпур указал, что на настоящий момент суммарное количество вылечившихся от COVID-19 в стране превысило 132 тыс. человек.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 5 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране за последние 24 часа от COVID-19 скончались 63 человека.