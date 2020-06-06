Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения в поддержке Москвой беспорядков в стране. Об этом 6 июня он сообщил во время общения с российскими журналистами.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дипломат назвал подобные утверждения чушью, подчеркнув, что Россия всегда открыта для конструктивного сотрудничества с Вашингтоном.

«Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — подчеркнул Антонов.

Напомним, массовые беспорядки в США были спровоцированы жестоким убийством чернокожего гражданина Джорджа Флойда в Миннеаполисе представителем полиции. Видео с убийством было запечатлено прохожими и быстро распространилось в интернете.