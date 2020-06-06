Москва, , 18:55 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко полагает, что телемедицина имеет большое будущее и является одним из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения. Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала «Россия 24».

По его словам, в рамках компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией на сегодняшний день создаются приборы, которые позволяют дистанционно осуществлять комплекс мер по медицинской диагностике. Например, с помощью одного прибора можно провести пульсоксиметрию, ЭКГ, мониторинг, а также измерить температуру и артериальное давление. Кроме этого, отдельные аппараты оснащаются видеокамерами.

«На мой взгляд, у телемедицины большое будущее в любом случае», — отметил Мурашко.

Однако он подчеркнул, что дистанционные формы медицины не заменят «в полной мере осмотра врачом, <…> телемедицина — это дополнение к визиту к врачу».

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Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВЦИОМ, в России о телемедицине знают 62% граждан. Больше всего осведомлены о консультациях с врачом по телефону и интернету жители столиц — 71% и 73% соответственно, приводит данные ВЦИОМ. При этом возможностями телемедицины воспользовались лишь 8% опрошенных — 6% позвонили врачу для дистанционной консультации по телефону, 2% обратились через интернет.

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