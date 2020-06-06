Москва, , 18:39 — REGNUM Медики России высоко оценили препарат «Левиламаб», рекомендованный министерством здравоохранения в качестве средства лечения пациентов, заболевших COVID-19. Об этом 6 июня сообщает «Газета.ru».

По мнению экспертов, данный препарат может предотвратить некоторые осложнения во время течения заболевания.

По слова иммунолога Марии Польнер, «Левиламаб» блокирует некоторые белковые молекулы, вырабатываемые организмом при поражении легких, что положительно сказывается на состоянии пациента.

Напомним, по последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в России составляет порядка 459 тыс. человек. От COVID-19 скончались свыше 5 тыс. 700 человек.