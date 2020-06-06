Посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий АО, , 18:37 — REGNUM Вахтовики, бессменно проработавшие три месяца в ямальской Сабетте, в компании «Арктик Катеринг Сервис», не могут вылететь из ЯНАО. Их не отпускают даже после отрицательных анализов на коронавирус. Об этом они заявили в ролике, опубликованном на платформе YouTube «Сабетта. Северная жизнь».

Кроме того, вахтовики из компании «Арктик Катеринг Сервис» жалуются, что работодатель не предоставил им на время вахты никаких средств защиты от коронавируса. Они фактически работают на свой страх и риск, а обещанного повышения зарплаты не было.

«Мы должны были поехать домой несколько дней назад, однако нас не отпускают, а удерживают без информации. Все меры соблюдены, мы здоровы, нас не должны и по закону заставлять и работать тоже, прошло уже 90 дней, непонятно почему нас продолжают удерживать», — возмутились вахтовики.

В связи с публикацией ролика прокуратурой Ямальского района организована проверка. Об этом 6 июня заявила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Проинформированы органы местного самоуправления района, региональной и федеральной власти — Государственная инспекция труда и Управление Роспотребнадзора», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Руководство компании заявило, что группа из 12 сотрудников «Арктик Катеринг Сервис», у которых закончилась вахта, вылетит из Сабетты 8 июня. Об этом сообщает телекомпания «Вести-Ямал».

Отметим, что «Арктик Катеринг Сервис» является подрядчиком ОАО «Ямал СПГ» и занимается организацией общественного питания.