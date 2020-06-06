Москва, , 18:27 — REGNUM Стресс, который понижает иммунитет человека, может увеличивать риск заражения инфекциями, в том числе и коронавирусом. Об этом сообщил врач столичной больницы №71 Александр Мясников во время традиционного «субботнего телеприема» на телеканале «Россия 1».

По его словам, вред своему иммунитету наносят те люди, которые постоянно испытывают стресс и страх.

«У тебя (из-за стресса) уже не хватает сил на поддержание иммунитета», — отметил врач, сославшись на лабораторный эксперимент.

Мясников добавил, что людям следует соблюдать меры предосторожности (соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки), а также заниматься физическими упражнениями и закаливанием для поддержания иммунитета.

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