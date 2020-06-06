Москва, , 17:47 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация в Дагестане с распространением коронавирусной инфекции пока не стабилизировалось. Об этом 6 июня он сообщил в эфире канала «Россия 24».

«Дагестан пока далек от возвращения в нормальный, спокойный формат жизни, социальной активности. Всё-таки там обстановка пока не позволяет полностью сказать, что всё успокоилось», — отметил Мурашко.

Однако чиновник подчеркнул, что ситуация постепенно выправляется, в том числе благодаря развертыванию военных госпиталей в регионе, а также строительству трех медицинских учреждений.