Москва, , 17:43 — REGNUM Число пациентов московской больнице в поселке Коммунарка, в которой проходят лечение больные с COVID-19, в настоящее время составляет 376 человек. Об этом сообщил 6 июня главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно его данным, за последние 24 часа в больницу поступило 46 пациентов, 39 человек из числа лечащихся в медучреждении были выписаны по выздоровлению и четыре пациента умерли.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве заявила, что Россия вышла на так называемое плато по распространению коронавируса, однако меры безопасности при планировании массовых мероприятий по-прежнему необходимы.

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