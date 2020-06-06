Баку, , 17:30 — REGNUM В Азербайджане за последние 24 часа выявили 379 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 7239. Об этом 6 июня сообщили в оперативном штабе при правительстве страны.

По последним данным, общее количество летальных исходов в Азербайджане среди пациентов с COVID-19 достигло 84 (двое за последние сутки), число излечившихся — 4024.

В тяжёлом состоянии находятся на сегодняшний день в Азербайджане 72 человека, продолжают лечение 3131 пациент.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня в Азербайджане был преодолён порог в шесть тысяч заразившихся коронавирусом. Ежесуточно в стране выявляется порядка трёх сотен случаев заражения коронавирусом.

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