Москва, , 17:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Бурятии Алексея Цыденова на предоставление им неверных данных о средствах, выделенных на строительство в регионе библиотеки. Об этом 6 июня глава государства сообщил во время онлайн-конференции.

Цыденов назвал сумму почти в двое меньшую настоящей. По его словам правительство выделило лишь 615 млн рублей, в то время, как действительная сумма транша составила 1 млрд 200 млн, на что и указал главе Бурятии Путин.

Цыденов признал свою ошибку, подчеркнув, что глава государства назвал точные данные. Глава региона добавил, что новое здание уже построено и введено в эксплуатацию.