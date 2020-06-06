Эр-Рияд, , 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти. Об этом 6 июня сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В настоящее время 10 государств, входящих в организацию, сократили добычу нефти на 6 млн баррелей в сутки. Данный режим был продлен по меньшей мере на один месяц. Исключение коснулось Ирана, Венесуэлы и Ливии.

Данной соглашение уже вызвало отклик со стороны бирж — после обнародования информации цена нефти марки Brent впервые с начала марта 2020 года преодолела отметку в $40 за баррель.