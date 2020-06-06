Лондон, , 16:44 — REGNUM На парламентской площади в столице Великобритании, городе Лондон собрались сотни человек, выступающих за защиту прав чернокожих. Об этом 6 июня сообщают местные СМИ.

Это уже третья акция в королевстве, вызванная фактом жестокого убийства чернокожего гражданина США Джорджа Флойда полицейским. На предыдущие акции собирались тысячи подданных Великобритании, сегодня их лишь сотни.

Манифестанты не проявляют агрессию, митинг проходит в штатном режиме. Однако в толпе раздаются лозунги, направленные против британского правительства.

Напомним, 25 мая в американском городе Миннеаполис представитель полиции арестовал чернокожего местного жителя Джорджа Флойда. Прежде, чем его посадить в полицейскую машину, он начал его душить, поставив колено на шею задержанного.

Жестокая сцена продолжалась около девяти минут и была запечатлена на видеокамеру местными жителями. В последствие Флойд скончался, что вызвало массовые беспорядки в США.

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