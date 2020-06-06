Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:31 — REGNUM Трехстороннее дополнительное соглашение о социально — экономическом сотрудничестве подписали 4 июня в Нижнем Тагиле первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Документ предусматривает совместную деятельность, направленную на инфраструктурное развитие города.

«Суть соглашение в том, что ЕВРАЗ берет на себя повышенные обязательства по уплате налога на прибыль. Сверх того, что зафиксировано в соглашении, будет направлено на реализацию крупных значимых проектов, которые повышают качество жизни в Нижнем Тагиле. Предприятие проявляет серьезную заботу о персонале, создавая комфортные условия не только на рабочем месте, но и на территории присутствия, обеспечивая соответствующий уровень жизни. Напомню, развитие муниципалитетов — это задача, которую ставит перед нами губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — сказал Алексей Орлов.

В соглашении закреплены объекты, на которые в 2020—2022 годы будет направлено финансирование в сумме 6,88 миллиарда рублей. В том числе, на строительство второго и третьего этапов автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд предусмотрено 2,975 миллиарда рублей, на строительство многопрофильного легкоатлетического манежа — 2,4 миллиарда рублей, на реставрацию и создание современного музейного комплекса ансамбля Заводоуправления «Демидовых» — 1,4 миллиарда рублей. Также планируется 80 миллионов рублей направить на подготовку и проведение государственной экспертизы по реставрации музейного комплекса истории развития техники черной металлургии и строительство детского центра культуры.

«Мы продолжаем сотрудничество с Нижним Тагилом и Качканаром и реализуем совместные программы развития. Безусловно, важно, что начато строительство долгожданного моста и наше соглашение закрепляет эти намерения. Но особенно значимо, что мы приступаем к реализации двух абсолютно новых проектов: подготовке и дальнейшему строительству детского центра культуры на Гальянке, где нет подобных заведений, и где живет много семей металлургов; и реконструкции завода-музея, который уникален не только для нашего города и области, но и для всей страны. Это памятник истории черной металлургии, уникальный технический объект, который получит вторую жизнь после реставрации», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Напомним, это уже второе дополнительное соглашение к основному соглашению. В рамках основного соглашения за 2017 — 2019 годы сумма дополнительных налоговых отчислений ЕвразХолдинга составила 20 миллиардов рублей.

«Нижний Тагил всегда был и остается флагманом в поиске и реализации эффективных форм взаимодействия бизнеса и муниципалитета. Работа в рамках трехстороннего соглашения между областным правительством, городом и компанией ЕВРАЗ является максимально продуктивной. Сегодня мы видим, как много уже сделано в рамках выполнения предыдущих договоренностей. Уверен, реализация нового дополнительного соглашения даст серьезный импульс дальнейшему развитию комфортной городской среды», — сказал Владислав Пинаев.