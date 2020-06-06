Москва, , 16:25 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предупредил, что в день проведения парада Победы, 24 июня возможны провокации со стороны НАТО. Об этом 6 июня сообщает ТАСС.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — отметил дипломат.

Глушко подчеркнул, что Россия в 2020 году приняла решение не проводить крупных военных учений у границ стран альянса, тем не менее позитивной реакции со стороны руководства НАТО не последовало.

Напомним, 6 июня в Польше начались совместные военные учения Соединенных Штатов и польских вооруженных сил, в которые приняли участие свыше 6 тыс. военнослужащих.