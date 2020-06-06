Рига, , 16:19 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на один. Об этом 6 июня отмечается в пресс-релизе Центра профилактики и контроля заболеваний.

По последним данным, в течение 24 часов медики провели 1074 тестов, общее количество обследованных превысило 116 530. Всего в стране от COVID-19 скончались 25 человек.

Отмечается, что число выявленных заразившихся в Латвии достигло 1086.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.

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