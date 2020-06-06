Красноярск, , 16:30 — REGNUM В Красноярском крае за покушение на мошенничество в особо крупном размере во время подготовки объектов к Всемирной зимней Универсиаде 2019 года к трём годам лишения свободы приговорён бывший директор КГАУ «Центр спортивной подготовки» Андрей Г. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как было установлено следствием и судом, 38-летний осужденный с 25 декабря 2018 по 15 мая 2019 года два раза получил вознаграждение на общую сумму 2 млн рублей от гендиректора одной из строительных фирм города, проводившей в Красноярске капитальный ремонт некоторых объектов Универсиады.

Всего подозреваемый планировал получить от руководителя фирмы не менее 19 миллионов рублей, взамен обещая содействие высокопоставленного должностного лица министерства спорта региона и покровительство при исполнении договора подряда. В действительности ничего обещанного не происходило. Преступные действия осужденного были пресечены сотрудниками краевого УФСБ.

Решением суда Андрей Г. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и приговорён к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 600 000 рублей.

Приговор в законную силу до настоящего времени ещё не вступил.

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