Москва, , 16:27 — REGNUM Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что учреждения культуры смогут возобновить свою работу в середине сентября. Об этом 6 июня она сообщила в ходе видеоконференции с деятелями культуры.

«Мы очень надеемся, что сможем в новых условиях начать новый сезон, это обычно середина сентября, это наша сегодняшняя надежда», ― отметила глава ведомства.

Однако Попова подчеркнула, что о точных сроках начала сезона говорить пока рано, поскольку с полной уверенностью можно будет говорить о возобновлении работы учреждений социально-культурной сферы только тогда, когда Россия достигнет необходимых эпидемиологических показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что сегодня на руках у граждан России более семи миллионов билетов на различные концерты, спектакли, представления и другие мероприятия, попасть на которые люди просто не смогли, так как они были отменены в связи с пандемией коронавируса.

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