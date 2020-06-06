Эр-Рияд, , 16:07 — REGNUM В Саудовской Аравии за сутки выявили 3 тыс. 121 случай заражения коронавирусом. Об этом 6 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 98 тыс. 869.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в королевстве скончались 676 человек. За сутки зафиксировано 34 смертельных случая.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 266 тыс. человек.