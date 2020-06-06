Москва, , 16:02 — REGNUM В Российской Федерации уже в августе текущего года может начаться вакцинация от гриппа. Об этом 6 июня в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Правительство (России) уже выпустило нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров», — сказал глава Минздрава РФ.

По его словам, вакцину от гриппа в стране уже производят. Мурашко уточнил, что планируется начать вакцинацию населения в августе до периода подъема заболеваемости.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что два региона России — Забайкальский край и Северная Осетия — вызывают особую тревогу в Минздраве России в связи с распространением коронавируса.

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