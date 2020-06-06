Москва, , 16:00 — REGNUM В 2020 году сезонная вакцинация от гриппа может начаться несколько раньше, чем обычно — уже в августе. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация. Конечно, с учетом коронавирусной инфекции лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости», — рассказал министр Мурашко в интервью журналисту Наиле Аскер-заде.

Он отметил, что в данной ситуации лучше действовать заблаговременно и ориентироваться на теплый период времени, когда шансы заболеть респираторным заболеванием наиболее низкие.