Каир, , 16:01 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о новой инициативе по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом 6 июня сообщает Reuters.

Ас-Сиси предложил сторонам конфликта заключить перемирия с 8 июня, после чего избрать руководящий совет, который разработает план по урегулированию конфликта, продолжающегося с 2011 года.

План также включает в себя проведение переговоров в Женеве, а также вывод иностранных боевиков с территории государства.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии продолжается с 2011 года, когда государство было фактически расколото вторжением войск НАТО. На сегодняшний день в стране действуют два крупных антагонистических очага — Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия.