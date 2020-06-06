Москва, , 15:53 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» составила рейтинг новых слов, которые чаще всего искали в российском сегменте интернета за последние 10 лет. Данный рейтинг составлен к Международному дн русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня. Речь идет именно о новых словах, которые до повышенного интереса к ним практически не встречались.

В топ самых популярных вошли слова, значение которых уточняли в поисковике «Яндекса» с начала 2020 года в 10 раз чаще, чем в предыдущем, вошли такие слова как «ауф» (выражение одобрения восхищения в значении «круто», «класс»), «локдаун» (резкое сокращение социальной активности по причине закрытия учреждений и запретов на передвижение) и «падра» (слово встречается в известной хип-хоп песне и конкретного перевода не приводится).

В 2019 году лидерами были: слово «вислово» (слово из песни, точного значения не приводится, возможно, образовано от слова «зависнуть»), «фудпорн» (красивые, возбуждающее аппетит изображение еды), а также «бумер» (значений много).

В 2018 году лидерами были «сквиши» (мягкие игрушки, которе можно мять, производители утверждают, что таким образом снимается стресс), «хайли лайкли» (транслитерация с английского «весьма вероятно». Это выражение использовала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняя Россию в том, что она, весьма вероятно, причастна к отравлению Скрипалей), а также «чуитс» (слово и рэп-композиции, обозначающее яркий стиль жизни).

В компании «Яндекс» отметили, что по данному исследованию можно в некоторой степени проследить, как новые явления и мода отражаются в языке.

Что касается уже привычных слов, то с начала года наибольшее число запросов в «Яндексе» пришлось на слово «Русь». На втором месте слово «работа», на третьем «спасибо». Также в топ вошли слова «карантин» и «врач». Это легко объясняется пандемией коронавируса.