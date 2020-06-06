Маскат, , 16:10 — REGNUM В Омане за сутки выявили 770 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в султанате составляет 15 тыс. 86.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 72 человека. За сутки зафиксировано пять смертей.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 6 млн 724 тыс. человек.

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