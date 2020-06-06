* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 16:09 — REGNUM Демократические силы Сирии (ДСС), состоящие преимущественно из курдских формирований, приступили к спецоперации против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 июня сообщает Kurdistan24.

По предварительным данным компания, получившая название «Сдерживание терроризма», будет продолжаться по меньшей мере одну неделю.

«В последнее время атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участились и представляют реальную угрозу для безопасности населения», — приводит издание выдержку из заявления ДСС.

Контртеррористическая операция началась в тесной координации с иракскими военными, а также международной коалицией, возглавляемой США.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.