Москва, , 15:46 — REGNUM Задачу по возобновлению работы учреждений культуры в России назвала приоритетной глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 июня в ходе онлайн-встречи президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры ко Дню русского языка.

Как заверила Попова, задачу по выходу учреждений культуры из периода нерабочих дней в возглавляемом ею ведомстве является приоритетной. Глава Роспотребнадзора заметила, что важность задачи специалисты ведомства понимают не только как врачи, но и как люди, небезразличные к культуре и искусству.

Также Попова выразила надежду на то, что новый сезон в театрах начнётся уже со зрителями. Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас разрабатываются методические рекомендации для возобновления работы театром в безопасном для зрителей формате.

Кроме того, Попова уточнила, что уже готов проект рекомендаций для возобновления работы музеев и музеев-заповедников, а также правила для работы кинотеатров в новых эпидемиологических условиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дате возобновления работы кинотеатров в России. Планируется, что кинотеатры для зрителей возобновят свою работу в середине июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо время возобновления работы кинотеатров в России