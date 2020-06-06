Сочи, Краснодарский край, , 14:52 — REGNUM Сезон фонтанов открылся в день очередного ослабления санитарных мер по коронавирусу в городе Сочи в Краснодарском крае. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба администрации города-Курорта.

Вместе с началом сезона фонтанов были открыты прогулочные зоны в городе, а также все летние террасы кафе и ресторанов. Жители города могут вернуться к прогулкам и занятию спортом на свежем воздухе.

Все общественные пространства, а также парки, скверы и набережные были подготовлены к возобновлению работы. Были проведены точечные работы по благоустройству. Коммунальные службы отреставрировали уличную мебель, привели в порядок ограждения и малые архитектурные формы, произвели высадку цветов, деревьев и кустарников.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии с 6 июня в Сочи первых 20 пляжных зон для жителей города.

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