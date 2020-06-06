Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Торгующая оружием под брендом Kalashnikov USA американская компания RWC Group на фоне протестов в США объявила скидки на некоторые продаваемые её модели огнестрельного оружия. Об этом 6 июня сообщается на сайте компании.

Уточняется, что в акции принимает участие 11 модификаций автоматической винтовки, которые производит завод во Флориде.

Так, 9-миллиметровая полуавтоматическая винтовка KALI9 от Kalashnikov USA теперь продается по цене $1 380 против $1 513, которые она стоила ранее.

При этом указывается, что оружие производится на основе российского автомата «Витязь-СН», известного по своему применению в ВС РФ и российской полиции, также в комплекте с оружием идут глушитель, пять магазинов, чехол и тритиевый прицел.

При этом отмечается, что автоматы Калашникова всегда были в США популярны.

Напомним, компания RWC Group зарегистрировала свой бренд Kalashnikov USA в 2015 году, когда российский концерн «Калашников» попал под американские санкции.