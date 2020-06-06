Донецк, , 14:09 — REGNUM О взломе своего личного аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 6 июня в своём Telegram-канале.

Глава ДНР сообщил о взломе своего аккаунта в популярной российской социальной сети и обещал сообщить дополнительно о том, когда проблема будет устранена. Всю информацию Пушилин рекомендовал получать на его официальном сайте, либо на личном Telegram-канале.

Ранее Пушилин сообщал о взломе своей личной страницы в Twitter и рассылке злоумышленниками от его имени компрометирующей информации. Глава ДНР отмечает, что всю информацию, размещённую на его странице в соцсетях пользователям следует проверять на его официальном сайте.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ДНР заявил о взломе злоумышленниками своей страницы в Twitter