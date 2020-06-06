Москва, , 14:54 — REGNUM Карантинные меры противоэпидемиологической безопасности, введенные в России в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией, являются соответствующими законодательству страны и направлены на заботу о российских гражданах. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба Минюста РФ.

В сообщении указывается, что министерство юстиции России считает введенные территории страны меры по борьбе с коронавирусом, включая указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты московского правительства, принятыми «в пределах компетенции соответствующих органов власти», а также, что они «безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации».

Кроме этого, сообщается, что в результате анализа документов подтверждено, что меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые властями, определяются степенью угрозы на территории каждого из регионов и сопровождаются полномасштабной поддержкой государством наиболее уязвимых сфер экономики с материальной поддержкой широких категорий граждан РФ.

«Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод», — подчёркивается в сообщении Минюста.

Также в нём отмечается, что все данные меры носят временный характер и регулярно проводится их пересмотр для соответствия текущей ситуации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства России Михаил Мишустин дал поручение российским Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору вместе с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом провести анализ практики применения нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых для борьбы с распространением коронавируса.