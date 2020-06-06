Москва, , 13:47 — REGNUM Умершего 4 июня в возрасте 83 лет Народного артиста России Михаила Кошенова кремируют и на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на сообщение в Facebook поэтессы Любови Воропаевой.

Прощание с артистом пройдет в воскресенье, 7 июня, в ритуальном зале Митинского крематория. Урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

«Недалеко от могилы Гоголя», — пояснила Воропаева.

Осенью 2017 года Михаил Кокшенов перенес инсульт. Последнее время он больше лечился в реабилитационном центре и дома.