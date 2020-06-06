Доха, , 14:12 — REGNUM Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед Абдулрахман Аль Тани заявил, что инициатива о прекращении блокады страны может дать свои результаты. Об этом 6 июня сообщает Al Jazeera.

«Мы надеемся, что инициатива даст свои плоды. Мы открыты для диалога и готовы сделать первые шаги со своей стороны», — отметил в интервью агентству дипломат.

Заявление было приурочено к третьей годовщине конфликта в Персидском заливе, приведшего к прекращению сотрудничества ряда стран с Дохой.

Напомним, 5 мая 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет расторгли с Катаром дипломатические отношения, обвинив страны в поддержке терроризма.