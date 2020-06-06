Красноярск, , 14:03 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 6 июня новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждёна у 5136 человек, в том числе за последние сутки зарегистрировано 168 случаев заражения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в крае 1488 человек выздоровели (плюс 61 за сутки). 49 пациентов с коронавирусом скончались (за последние сутки скончавшихся нет).

Под наблюдением продолжаю находиться 765 человек (плюс 31 за сутки, снято с наблюдения 74).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 5 июня коронавирус был выявлен у 4968 человек, в том числе у 173 человек — за последние сутки. В регионе скончались 49 пациентов с коронавирусом, в том числе трое — за последние сутки.

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