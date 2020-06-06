Бамако, , 16:07 — REGNUM Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Мали, города Бамако с требованием отставки президента страны Ибрагима Кейта. Об этом 6 июня сообщает Al Jazeera.

Толпы вышли на улицы по призыву оппозиционных партий, митингующие считают, что президент не справляется со своими обязанностями, особенно в условиях многочисленных кризисов.

Среди протестующих распространены баннеры с надписью «ИБК убирайся», обращенной к президенту Ибрагиму Бабакару Кейта.

По данным журналистов агентства, в город стягиваются сотрудники служб безопасности, они концентрируются вокруг президентского дворца, который стали окружать демонстранты.