Канберра, , 13:30 — REGNUM Тысячи демонстрантов приняли участие в марше против полицейского произвола и расизма в ряде австралийских городов. Об этом 6 июня сообщили организаторы акции в социальных сетях.

Акция в городе Сиднее проходила на площади перед городской ратушей и в парке Белмор. По данным полиции, участниками акции стали около десяти тысяч человек. Демонстранты громко призывали к борьбе с расовой дискриминацией и выкрикивали лозунги, ставшие негласным девизом акции:"Жизнь чёрных имеет значение» (Black Lives Matter) и «Я не могу дышать» — последние слова погибшего при задержании полицией в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда.

В парке Белмор состоялась акция преклонения колена в знак солидарности с протестующими в США. Отмечается, что изначально власти штата Новый Южный Уэльс призывали жителей Сиднея отказаться от участия в марше из соображений безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Верховный суд штата постановил запретить акцию, но буквально за несколько минут до начала марша апелляционный суд региона пересмотрел вердикт, выдав разрешение на проведение марша.

Масштабные акции протеста прошли в австралийских городах Мельбурне, где собрались около десяти тысяч манифестантов, в городах Брисбен и Аделаида. В Мельбурне перед участниками акции выступили представители общин аборигенов Австралии, призвав бороться с любыми проявлениями расизма в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо встал на колено в знак солидарности с участниками протестов в США в ходе акции против расизма и полицейского произвола, проходившей в столице Канады, городе Оттаве.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Канады встал на колено, выразив поддержку протестам в США