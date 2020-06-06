Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM В Санкт-Петербурге официально зарегистрировали 55 новых смертельных случаев от коронавирусной инфекции. Это самый большой суточный показатель смертности за всё время пандемии. Общее количество смертей, причиной которых стал COVID-19, достигло в городе 346 случаев. При этом суточное количество выписанных пациентов вновь немного превысило число заболевших за сутки.

Бригада скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Как рассказали 6 июня в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, из 55 новых жертв причина смерти 12 человек установлена по заключениям специальной комиссии по анализу летальных исходов, а еще 43-х человек — на основе медицинских свидетельств о смерти, которые выдаются на основе предварительного патологоанатомического диагноза умершего.

На рассмотрении комиссии были истории болезни пациентов, скончавшихся в конце апреля — начале мая 2020 года. Среди них семь женщин в возрасте от 64 до 87 лет и пять мужчин — от 44 до 87 лет. Те, чья смерть оформлена свидетельствами, скончались недавно, в период с 25 мая по 4 июня. Среди них 23 женщины в возрасте от 45 до 94 лет и 20 мужчин — от 42 до 84 лет.

Тем временем оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что за 5 июня в Петербурге обследовали на коронавирус 22 479 человек и выявили 347 новых случаев заражения (с учетом результатов ранее сделанных тестов). Днем ранее было выявлено 378 новых случаев инфекции. Таким образом, с учетом новых данных, в Петербурге официально подтверждено 18 169 случаев заражения.

За сутки из петербургских стационаров выписаны по выздоровлению 386 человек. Днем ранее был выписан 381 пациент. Нарастающим итогом число переболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге достигло 7462 человек.

К 6 июня под медицинским наблюдением в Петербурге находится 4437 человек. Из них 230 человек размещены в обсерваторе на базе пансионата «Балтиец» в Курортном районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 8 июня в Петербурге для покупателей откроются непродовольственные магазины, офисы продаж застройщиков и автосалоны. Работа этих структур будет обставлена целым рядом жёстких условий.

При этом обязательный масочно-перчаточный режим сохраняется в общественном транспорте, магазинах и других официально работающих организациях, на вокзалах, аэропорту, при посещении кладбищ.