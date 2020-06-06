Кишинёв, , 14:00 — REGNUM В Кишиневе в целях предотвращения распространения коронавируса согласно постановлению чрезвычайной муниципальной комиссии общественного здоровья в субботу 6 июня, воскресенье, 7 июня, и понедельник, 9 июня, кладбища будут закрыты. Об этом сообщил 6 июня мэр Кишинева Ион Чебан на своем telegram-канале.

Городской глава Кишинева отметил, что только на кладбище Св. Лазаря в молдавской столице находятся 280 тысяч могил.

«Если к каждой могиле придет хотя бы один человек, то мы рискуем спровоцировать серьезную вспышку заболевания», — добавил Чебан.

По словам городского главы Кишинева, несмотря на то, что врачи в Кишиневе полностью снабжены всем необходимым, в пяти муниципальных стратегических больницах осталось 191 место.

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Напомним, в Молдавии за минувшие сутки пять человек скончались от осложнений коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в Молдавии составило 9247 человек.