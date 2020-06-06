Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Команда Origen уволила тренера Джека Кейзера, звестного под ником Kayys, после того, как компания Riot Games отсnранила его за проявление «недопустимого поведения». Об этом 6 июня сообщил портал Game Rant.

Riot Games заявила, что Кейзер при общении с другими игроками использовал «дискриминационный язык», добавив, что таким людям нет места в «конкурентной экосистеме», которую выстраивает компания. На следующий день Origen объявила, что решила расстаться с тренером, при этом отказавшись давать какие-либо комментарии по ситуации.

Сам Кейзер заявил, что он не использовал «расово-дискриминационный язык», подчеркнув, что это не является частью его характера. При этом он признал, что совершил ошибки, сказал, что сожалеет о них и заявил о готовности принять последствия.

Origen — это профессиональная киберспортивная организация, владеющая двумя командами прогеймеров, участвующими в турнирах по League of Legends. Её основал Энрике Седеньо Мартинес, известный под ником xPeke, после того, как он ушел из Fnatic.

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