Анкара, , 14:02 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахриттин Коджа заявил, что 93% людей, умерших от заболевания COVID-19 были в возрасте старше 65 лет. Об этом 5 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Средний возраст людей, умерших за последний месяц, составляет 74,6 года. 93% всех смертей были в возрасте 65 лет и старше», — приводит агентство слова министра здравоохранения.

Напомним, по последним данным в Турции выявлено 168 тыс. 340 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 в стране скончались 4 тыс. 648 пациентов.

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