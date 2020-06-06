Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Стало известно, когда на консолях выйдут дополнения (DLC) Humanoids и Apocalypse глобальной космической стратегии Stellaris. Об этом 6 июня сообщил портал Game Rant.

Выход DLC на платформах Xbox One и PS4 запланирован на 25 июня 2020 года. Humanoids добавляет в игру новые гуманоидные расы, в том числе, изображения их представителей, «причёски», музыку и космические корабли. Что касается Apocalypse, то это студия Paradox Interactive называет его «самым большим дополнением в истории».

Напомним, в мае 2020 года на консолях вышло дополнение Stellaris Synthetic Dawn Story Pack. Это второй сюжетный DLC, выпущенный разработчиками, на ПК его релиз состоялся в сентябре 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Консольная версия стратегии Stellaris получит три дополнения